Mejoras
Licitación de obras en la Rúa Dúas Igrexas y en Quintillán
Redacción
Forcarei
La Plataforma de Contración de la Xuta de Galicia recoge en su edición de ayer los anuncios del proceso de licitación de dos obras previstas en el Concello de Forcarei. Una de ellas afecta a la Rúa de Dúas Igrexas. Se trata de una refoma con un presuposto base de licitación de 561.009 euros. El objetivo de este proyecto es la humanización de esta calle de Forcarei.
Por otra parte, también se anunció la licitación de la obra de reparación y pavimentación del camino de Quintillán. Se trata de una mejora que cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a los 102.058 euros.
Las empresas interesadas tendrán ahora un plazo para presentar sus ofertas a estos trabajos.
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