El escaparate del San Paio: de una moto a un palé de cerveza

La comisión de las Festas de San Paio inauguró este miércoles su Gran Escaparate Estrela, una iniciativa concebida para recaudar fondos destinados a financiar el cartel de las fiestas patronales de A Estrada y, al mismo tiempo, añadir una dosis extra de emoción a los preparativos de estas celebraciones tan esperadas.

El escaparate, instalado en un bajo de la céntrica calle Justo Martínez, exhibirá premios valorados en un total de 15.000 euros, convirtiéndose en uno de los principales reclamos de la programación previa. Las rifas se pondrán a la venta desde hoy mismo y, tal y como subrayan desde la organización, «lo que queremos es que toque».

Todos los artículos han sido adquiridos por la comisión apostando por la red de establecimientos asociados a la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE), reforzando así el tejido comercial local. Entre los premios más llamativos destacan un oso de peluche de 2,5 metros de altura, una motocicleta de 124 CV, una bicicleta, un televisor de 75 pulgadas y un frigorífico de estilo americano.

La lista de recompensas incluye también un vale de 1.000 euros para viajes, 500 euros en carburante, 300 euros destinados a un seguro, un palé de cerveza Estrella Galicia, una PlayStation 5 y un iPhone 17, entre otros incentivos que buscan atraer la participación vecinal.

Las rifas tendrán un precio de cinco euros e incluirán dos números por boleto. Podrán adquirirse a través de los integrantes de la comisión, de la ACOE y de diversos establecimientos colaboradores. El sorteo se celebrará el próximo 28 de junio de 2026, coincidiendo con la última jornada de las fiestas patronales.

El presidente de la comisión, Iván Lorenzo, aclaró que el sorteo no requerirá la presencia de los participantes, ya que no se realizará de forma presencial. Los números premiados se darán a conocer a través del propio escaparate, de las redes sociales de la comisión y de los medios de comunicación.

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Asimismo, la comisión ya ha anunciado su siguiente iniciativa, que tendrá lugar el 18 de abril: el concurso «Gran Comisión», una propuesta inspirada en el popular formato televisivo Grand Prix, que se desarrollará en la Zona Deportiva de A Estrada y que promete convertirse en otro de los actos destacados del calendario previo a las fiestas. El plazo de inscripción para participar en esa competición está abierto.