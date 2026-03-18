El Concello reclama soluciones para el «punto negro» de la Benito Vigo

El Concello de A Estrada ha vuelto a reclamar medidas urgentes para mejorar la seguridad en la travesía urbana de la N-640, un tramo que recientes informes sitúan entre los más peligrosos de Galicia. En este sentido, el último estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) identifica este tramo como un «punto negro», basándose en datos oficiales sobre siniestralidad y volumen de tráfico, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de intervenir cuanto antes.

Según dicho informe, el punto kilométrico 204 presenta una intensidad media diaria de 5.158 vehículos y un índice de peligrosidad elevado, de 135,3 puntos, con once accidentes registrados y un balance de doce víctimas entre heridos y fallecidos en el periodo analizado. Por ello, el alcalde, Gonzalo Louzao, ha insistido en la necesidad de actuar de manera inmediata. Así, subrayó: «Pedimos por activa y por pasiva que se adopten medidas urgentes, porque es una preocupación compartida por muchos vecinos».

Del mismo modo, el regidor puso el foco en la naturaleza de los siniestros, destacando su especial gravedad. «Lo que alarma en este punto es que los accidentes están vinculados a atropellos, en muchos casos en pasos de peatones dentro de un casco urbano atravesado por una carretera nacional», señaló. En consecuencia, incidió en que estas situaciones han dejado heridos graves e incluso víctimas mortales, lo que incrementa la percepción de inseguridad.

Por otra parte, el Concello ha remitido en reiteradas ocasiones informes a la Unidad de Carreteras del Estado, sin obtener, hasta el momento, una respuesta que puedan considerar satisfactoria. Dichos documentos, elaborados con el apoyo de informes de la Policía Local, incluyen propuestas concretas para reducir la siniestralidad, como mejoras en la señalización, la implantación de sistemas luminosos en los pasos de peatones o la incorporación de elementos que favorezcan la reducción de velocidad.

Sin embargo, desde el Gobierno central se sostiene que este tramo no está catalogado como de concentración de accidentes. Ante esta postura, Louzao lamentó: «Nuestra preocupación se ignora escudándose en la estadística». Además, recordó que, pese a algunas actuaciones puntuales –como nuevas marcas viales o balizas–, estas resultan insuficientes para resolver el problema de fondo y garantizar una protección efectiva de los peatones.

En este contexto, los informes policiales descartan la instalación generalizada de semáforos por su posible impacto negativo en la fluidez del tráfico. En su lugar, proponen soluciones alternativas como señalización luminosa, marcas disuasorias o dispositivos físicos de calmado del tráfico, orientados a reducir la velocidad de los vehículos en la zona.

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Finalmente, el Concello insiste en que la situación se ve agravada por la ausencia de una circunvalación, lo que obliga a que una carretera nacional atraviese el núcleo urbano, combinando un tráfico intenso con una elevada presencia de peatones en una zona céntrica de la villa. Por ello, reclama una intervención decidida no solo en este punto, sino en otros de conflicto en la misma vía a su paso por la villa, como la Avenida de Pontevedra o el tramo de Ponteliñares.