El Concello impulsará Liñares como centro creativo del teatro de títeres

El Concello de Lalín está a punto de materializar un proyecto para afianzar más si cabe el Pazo de Liñares como centro de dinamización de la cultura y, al margen de las iniciativas ya consolidadas, busca dotarlo de más contenido permanente. La tradición que tiene el teatro de marionetas en el municipio es la percha con la que los títeres pasarán a cobrar más protagonismo con una colección visitable que se abrirá al conocimiento no solo de vecinos y comunidad educativa del municipio sino como referencia a nivel autonómico. La concejala delegada de Cultura, Begoña Blanco, y la técnica municipal Lucía Espiño lanzaron ayer las principales novedades de una propuesta que parte con la ventaja del espacio físico que conforma el pazo y su entorno. Así, Liñares se ofrecerá a las compañías gallegas de títeres para que dispongan de un espacio de referencia y que sean partícipes directos del proyecto. En la casa natal del aviador Loriga se podrán promover formaciones, talleres y, obviamente, funciones. Los espectáculos, además, contarían con una parte didáctica para que el público conociese los detalles del proceso creativo en cada caso.

Blanco recordó que Liñares recibe al año más de 9.000 visitas de excursiones, escolares o público de un perfil familiar. «Contamos con espazos pois axeitados para a parte educativa, axeitados para a parte de teatralización, para a parte de exposicións e, e tamén, pois para distintas funcións que, que podemos ter alí», manifestó, y citó contactos con una veintena de colectivos teatrales, al tiempo que recordó que en Liñares ya existe una colección de marionetas junto a otro espacio dedicado al juguete tradicional. Para captar más público si cabe el Concello valora la oferta de paquetes de visitas relacionados directamente con Liñares, con un perfil de visitante tanto de la comunidad escolar como público familiar. Cabe indicar que el acceso para las excursiones de alumnos es gratuito.

Por otro lado, Begoña Blanco avanzó su intención de modificar la estructura en ocasiones rígida de la oferta cultural municipal con el objetivo de sacarla más allá del fin de semana, con un calendario de actividades para los jueves o viernes. Esta propuesta afecta a programaciones de distintas artes. Se busca descentralizar la actividad de los espacios e inmuebles del centro urbano y que vecinos y visitantes conozcan, como es el caso, tanto el Pazo de Liñares como su entorno. Mientras se encaja el proyecto más ambicioso esta casona municipal, la concejala recordó que parte de la programación cultural es posible por la colaboración de la administración autonómica.

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Lucía Espiño, por su parte, profundizó en el concepto de impulsar Liñares como bien patrimonial de primer orden, como espacio turístico o ya como espacio de interés para visitar una colección de marionetas. Recordó la labor de comisariado que incluyó asimismo una función de teatro de títeres que coincidió con un día de notable actividad en el municipio pero aún así obtuvo una gran respuesta de público. Indicó que tras un encuentro con compañías, en octubre, se recogieron ideas. En el caso de las funciones, la concejalía apuesta por ajustar su temática a efemérides o jornadas puntuales. Así acontece con la primera, de este mes, pues el guión de la obra está relacionado con la igualdad.