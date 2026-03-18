El Concello de Forcarei sanea sus cuentas y salda deudas a proveedores

El Concello de Forcarei vuelve a gozar de salud financiera tras sanear sus cuentas municipales, según ha informado el gobierno local. El balance presentado por la alcaldesa, Belén Cachafeiro, apunta a una mejora significativa en los principales indicadores económicos y a la reducción de la deuda acumulada en ejercicios anteriores, en un contexto marcado por la necesidad de garantizar la estabilidad institucional.

En este sentido, la mandataria explicó que la situación inicial estaba condicionada por la existencia de más de medio millón de euros en facturas pendientes de pago, una circunstancia que, según indicó, comprometía el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y generaba dificultades entre proveedores. «Hemos conseguido superar una situación al borde de la quiebra en un plazo más corto del esperado», afirmó la regidora, que atribuye este cambio a las medidas adoptadas durante los últimos meses.

Entre dichas actuaciones, se encuentra la aprobación de los primeros presupuestos municipales desde 2019, así como la puesta en marcha de modificaciones y suplementos de crédito por un importe superior al millón de euros. Según explicó Cachafeiro, estas decisiones han permitido atender compromisos económicos, regularizar pagos pendientes y garantizar la prestación de servicios básicos sin interrupciones.

Asimismo, uno de los aspectos más destacados del balance es la evolución en el periodo medio de pago a proveedores. De acuerdo con los datos facilitados, este indicador ha pasado de 126 días a 2,77, lo que situaría al municipio entre los más ágiles de la provincia. «Ahora los proveedores saben que hay un gobierno que cumple y paga con rapidez», señaló la alcaldesa, incidiendo en la recuperación de la confianza en la administración local.

En paralelo, el Concello habría cerrado el ejercicio de 2025 con más de 1,3 millones de euros en facturas abonadas y poco más de 53.000 euros pendientes, una cantidad que, según matizó la regidora, responde a cuestiones residuales correspondientes a los últimos días del año. Estos resultados, añadió, refuerzan la viabilidad económica de la administración local y consolidan una gestión orientada a la estabilidad presupuestaria.

Noticias relacionadas

Con todo, el gobierno municipal considera que este escenario marca un punto de inflexión para Forcarei. Así, una vez estabilizadas las cuentas, Cachafeiro avanzó el inicio de una nueva etapa centrada en el impulso de inversiones, la dinamización económica y la mejora progresiva de los servicios municipales. «Se abre ahora una etapa expansiva, orientada al desarrollo y a la mejora de los servicios municipales», concluyó, ya con la cuentas al día.