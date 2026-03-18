Colectivos locales impulsan una Ley de recuperación de montes dañados

Asociaciones ecologistas y comunidades de montes, entre los que se encuentran colectivos de la comarca Tabeirós-Terra de Montes, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la recuperación de ecosistemas dañados que ha sido admitida a trámite por el Parlamento Galego. Se trata de un proceso que se espera termine antes de final de año y que a posteriori deberá contar también con el apoyo popular de más de 10.000 firmas para que finalmente llegue a debate a nivel parlamentario.

La propuesta pretende establecer un acuerdo específico para impulsar la recuperación de ecosistemas degradados para garantizar que zonas restauradas cuenten con un régimen de protección que pueda evitar su deterioro futuro. Es la primera vez a nivel mundial, indican desde uno de los colectivos de Terra de Montes que forma parte de la comisión promotora, que se impulsa una nueva categoría de espacio protegido. Cada una de estas áreas contará con un “Plan de Restauración Ecolóxica” con el que se definirán los objetivos ambientales, las actuaciones necesarias, los indicadores de seguimiento y el régimen de usos permitidos o limitados.

En la actualidad, la regulación europea de restauración establece un objetivo de un 20% mínimo de áreas terrestres y marinas de la Unión Europea y que desde los colectivos promotores consideran insuficiente y poco ajustada a la realidad territorial de Galicia y por eso, la creación de un marco jurídico propio.

Señalan también que una gran parte de los ecosistemas del territorio gallego, que incluyen los terrestres, fluviales, costeros y marinos, sufren procesos de degradación debido a distintos factores como la transformación del territorio, los incendios forestales, el abandono de prácticas tradicionales, las alteraciones hidromofológicas o incluso los efectos del cambio climático.

Además, esta iniciativa permitirá que la declaración de estas áreas la puedan realizar las entidades locales, personas propietarias de terrenos, comunidades de montes vecinales, entidades de custodia del territorio o cofradías de pescadores y pescadoras en el ámbito marino, y no sólo desde la Administración Autonómica como ocurre en la actualidad.

Por otro lado, también se prevén mecanismos que faciliten la puesta en marcha de estos proyectos como son el acceso a fondos públicos dirigidos a la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, incentivos fiscales para la adquisición de terrenos o las donaciones destinadas a restauración ambiental.

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Desde los colectivos impulsores de esta Ley, entre las que se encuentran numerosas entidades ambientalistas, conservacionistas, así como varias comunidades de montes vecinales, algunas de ellas de la comarca Tabeirós-Terra de Montes y todas integradas en la “Rede de áreas conservadas por comunidades locales”, pondrán en marcha una serie de encuentros y charlas informativas con el fin de obtener el máximo apoyo posible de la ciudadanía y contar con las 10.000 firmas, como mínimo, que se necesitan en Galicia para que una Iniciativa Legislativa Popular, se lleve a debate en el Parlamento Galego.