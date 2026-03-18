Charla del urólogo Manuel Ruibal en Lalín

El urólogo Manuel Ruibal Moldes ofrecerá esta tarde una conferencia en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín. Será a las 20.00 horas dentro de las propuestas organizadas por el Concello en su III Ciclo de Conferencias de Saúde.Manuel Ruibal es un reputado especialista en cirugía robótica, laparoscópica y oncología urológica.