Charla en el Espazo Xove sobre ciberacoso
La Xunta organiza esta tarde en Lalín una charla dirigida a los jóvenes sobre el uso responsable y empático de las nuevas tecnologías o la preveción del cibercacoso. Será a las 16.00 horas en las instalaciones del Espazo Xove. Se trata de una campaña impulsada desde la Dirección Xeral de Xuventude quese puso en marcha este mes.
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