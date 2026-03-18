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Charla en el Espazo Xove sobre ciberacoso

La Xunta organiza esta tarde en Lalín una charla dirigida a los jóvenes sobre el uso responsable y empático de las nuevas tecnologías o la preveción del cibercacoso. Será a las 16.00 horas en las instalaciones del Espazo Xove. Se trata de una campaña impulsada desde la Dirección Xeral de Xuventude quese puso en marcha este mes.

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