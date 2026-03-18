Cerdedo-Cotobade, en el top 3 de puntuación del II Plan Extra

Cerdedo-Cotobade se sitúa entre los concellos mejor valorados del II Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, tras lograr la tercera mejor puntuación con su proyecto para una nueva área recreativa. La actuación, con una inversión de más de 836.000 euros, se desarrollará en Carballedo, en un espacio de 15.000 metros cuadrados junto al río Almofrei. El plan incluye zonas verdes, áreas de ocio y un espacio para actividades culturales. Con esta iniciativa, el Concello busca impulsar la convivencia vecinal y dinamizar el entorno rural.