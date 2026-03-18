Arde un turismo en la AP-53 a su paso por el municipio de Lalín

Un turismo ardió ayer mientras circulaba por la autopista Santiago-Dozón a la altura del término municipal de Lalín. Las llamas comenzaron a propagarse desde el motor y el vehículo se detuvo cerca del puente de la AP-53 de Botos, sin que hubiese que lamentar heridos.

Intervinieron Emerxencias de Lalín, bomberos y Guardia Civil.