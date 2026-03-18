Liga Minho
Arco Celta gana cuatro pruebas en Portugal
redacción
Deportistas del club Arco Celta regresaron de Portugal con una destacada participación en el II Troféu 3D-BGP Liga Minho 2026 celebrada en la localidad de Pias.
Cuartro arqueros lograron la primera posición en las pruebas en las que tomaron parte. Así, Ana Gómez se impuso en Tradicional Veterano, José García (Longbow Veterano), Herminio López (Tradicional Sénior) y Julio César García (Barebow Sénior). Además, Silvia Gómez arrancó un segundo puesto en la modalidad de Tradicional Sénior y Xan Lorenzo fue cuarto en Tradicional Veterano.
El club dezano, además de destacar los éxitos de sus competidores, agradeció la acogida y labor realizada por ACM-Arco Clube de Monçao como entidad organizadora de la competición celebrada el pasado día 15 en el país vecino.
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