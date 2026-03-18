Agolada contemplará el eclipse solar con un festival de música electrónica

El sello discográfico Bohrium Records, con sede en Madrid, y el Why? Not Club Zanzíbar, un colectivo musical que organiza a escala mundial eventos al aire libre y en comunidad, preparan para el eclipse solar total del 12 de agosto un festival de música electrónica minimalista en el pantano de Portodemouros en Brocos, Agolada. Umbra_festival, como han bautizado al certamen, no es en absoluto una rareza para contemplar este fenómeno astronómico, sino todo lo contrario: Vinuesa, una localidad cerca de Soria, organiza del 12 al 14 de agosto el Iberia Eclipse. Estas dos citas no hacen otra cosa que recibir la danza entre la luna y el sol como ya lo hacían los mayas y aztecas: bailando para honrar el equilibrio cósmico.

Umbra_festival no se limita al 12 de agosto, que además será un día único puesto que tras el eclipse de media tarde nos espera, por la noche, la lluvia de Perseidas. La música comenzará en uno de los dos escenarios disponibles ya el 11 de agosto, a las 18.00 horas, y parará el 13 en torno a las 8.00 de la mañana. En el otro plató la música sonará un par de horas durante el mediodía del 12. Desde este miércoles, en su perfil de Instagram, Umbra_festival tiene a la venta el primer medio centenar de entradas (a 50 euros más otros 7 de gestión). En las próximas semanas saldrán a la venta más tíquets, así como pases de entrada con derecho a usar el glamping o la zona de acampada. Habrá un descuento del 50% para los asistentes que residan en el municipio.

Pases familiares

La organización comprobó semanas atrás lo que acaba de confirmar la Diputación: que en Brocos y el resto de Agolada, como en Rodeiro, Vila de Cruces, y parte de Lalín, la visibilidad del eclipse será total. Este fenómeno se produjo por última vez en el cielo español en 1912, así que es normal que esté causando ya una repercusión en las reservas hoteleras de otros puntos como el este ourensano y en áreas de acampada de autocaravanas. En vista de que será un espectáculo único para disfrutar con la familia, Umbra_festival está trabajando ya en la organización de actividades para los más jóvenes durante el día y, ya en colaboración con Agolada Clube Náutico, en la posibilidad de alquilar motos acuáticas para surcar las aguas del embalse. En este caso, dependerá de si la sequía que asoló la presa otros años desarrolla cianobacterias sobre las aguas, tiñéndolas de verde e impidiendo cualquier deporte sobre ellas. Para aquellas familias que solo deseen ver el eclipse solar desde el pantano pero sin participar en el resto de actividades, habrá pases especiales.

Cartel

La organización también dio a conocer este martes parte de los artistas que tocarán en Brocos, muchos de ellos de talla internacional. Les ofrecemos un adelanto: Akela; Aline Umber Live; Álvaro Medina; Bazait; Bella Sarris; Carla Martínez; Cezar Cheh; Coozy; DJ Senc; Electricano; Enzo Leep Live; Felipe Valenzuela; JNJS; Laidlaw: Lukea; Magda; Mari.Te; Mischa Blanos Live; Nesta; Praslea; Prichindel; Robin RB; Sepp; Sublee; Tania Vulcano y Zeina.

Vista de la zona donde se celebrará el festival del 11 al 13 de agosto. / Cedida

La presa de Brocos ya estaba en mente de uno de los organizadores como sede para un festival de música en comunión con la naturaleza. Por eso, habrá propuestas como paddle yoga (que combina meditación con ejercicio físico) y baños de gong (es una terapia de sonido para facilitar la relajación). Y es que el pantano de Portodemouros, ya sea con la aldea de O Marquesado a la vista tras una intensa sequía o en su inmensidad azul a punto de usar el aliviadero, ya en tierras cruceñas, es un perfecto ejemplo del Weltinnenraum, «el espacio interior del mundo» del que habla el poeta alemán Rainer María Rilke, y que es ese lugar en el que nos sentimos parte del suelo que pisamos.

Rodeiro busca ubicaciones y Cruces no aprovecha el observatorio

La Diputación trabaja con los municipios donde se verá el eclipse para localizar espacios adecuados, facilitar zonas de aparcamiento y evitar así problemas de acceso en pistas o en aldeas. Rodeiro, según indica la edil de Turismo e Patrimonio, Xulia Dacal, está buscando esos enclaves más altos, orientados al Oeste y despejados de arboledo donde disfrutar el evento, porque la Serra do Faro pertenece al municipio de Chantada, no a Camba. Por el momento, el gobierno local no organizará charlas en las semanas previas sobre el fenómeno astronómico, y recalca que material como gafas para contemplarlo con seguridad va a ser facilitado por la Diputación.

En Vila de Cruces se habilitará solo el Alto da Madanela, en Carbia, una zona elevada que goza de una panorámica digna de contemplar en cualquier época del año. A pesar de que el gobierno de Xuntos polo Noso Concello es titular del observatorio astronómico de Zarragrande desde abril de 2023, hace casi tres años, este equipamiento no va a utilizarse. Es más, desde 2023 apenas han trascendido avances para que sus prismáticos y el telescopio sean empleados por expertos y público en general