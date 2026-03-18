Absuelven por falta de pruebas a un acusado de violencia de género

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un hombre acusado de maltrato habitual, amenazas y violación a su esposa en A Estrada al considerar que las pruebas presentadas no son suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia, pese a la gravedad de los hechos denunciados. La denunciante describió una convivencia de más de 30 años marcada por el control, el aislamiento, los insultos y diversos episodios de violencia física y sexual. Según su relato, el acusado ejercía un dominio constante sobre ella, tanto en el ámbito personal como económico, llegando incluso a amenazarla y agredirla en varias ocasiones. Sin embargo, el tribunal concluye que el testimonio de la mujer no ha sido suficientemente corroborado. La sentencia señala la falta de apoyo en pruebas objetivas, como informes médicos o periciales, que acrediten los episodios más graves, especialmente la supuesta agresión sexual. Además, algunas declaraciones testificales, incluidas las de los hijos del matrimonio, no confirman la existencia de un clima de violencia continuada. Ante estas dudas, el tribunal recuerda que una condena penal exige pruebas sólidas y concluyentes. Por todo ello, la Sala acuerda la absolución del acusado, subrayando la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia cuando no existe prueba suficiente que permita sostener una condena.