Vitalqi estrena en Lalín una sala fitness «de última generación»

El gimnasio Vitalqi ha inaugurado en Lalín una nueva sala de fitness concebida para ampliar y modernizar su oferta deportiva. El espacio, de más de 700 metros cuadrados, incorpora equipamiento de última generación y busca mejorar la experiencia de entrenamiento de sus usuarios.

La instalación cuenta con más de 95 puestos destinados a distintas modalidades de ejercicio, que abarcan áreas de cardio, fuerza y entrenamiento funcional. El diseño del espacio y de las máquinas prioriza la ergonomía con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones y optimizar la eficacia de cada movimiento.

Además del equipamiento, la nueva sala incorpora mejoras en iluminación y ventilación para favorecer el confort durante la práctica deportiva. Con esta ampliación, el centro pretende reforzar su papel como referencia en el ámbito del deporte y la salud en Lalín y su entorno.

El propietario de las instalaciones deportivas, Antonio Riádigos, señala que la intención de la reforma fue ir más allá de una simple ampliación. «Nuestro objetivo no era solo ampliar el espacio, sino transformar la forma en que nuestros socios interactúan con el ejercicio», indica.

Noticias relacionadas

Riádigos destacatambién la trayectoria del centro y su adaptación constante a las demandas de los usuarios. «Llevamos más de 40 años escuchando a nuestros socios. Esta nueva sala es nuestra respuesta a sus necesidades», explica el empresario, subrayando que el proyecto busca ofrecer un espacio accesible para perfiles muy diversos, desde jóvenes hasta personas de mayor edad.