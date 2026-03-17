Un torneo de kickboxing citará a 150 deportistas

El trofeo de kickboxing Cocido de Lalín reunirá este domingo a más de 150 deportistas en el multiusos. Se trata de la primera ocasión en la que el Arena acoge una competición de esta práctica deportiva que combina técnicas de boxeo con las de artes marciales como el karate y el muay thai. Bajo la coordinación del club local Two Warriors Academy, de Marcos Fernández Méndez, el evento prevé concentrar entre deportistas, acompañantes y organización, a entre 600 y 700 personas. La actividad fue presentada ayer en el consistorio por parte de la concejala Noelia Seijas, acompañada por el representante del club.

Marcos Fernández explicó los detalles de la competición, que puede desarrollarse bajo los formatos de tatami o ring. En Lalín pelearán deportistas con edades comprendidas entre los 6 y los 55 años y la jornada arrancará con una exhibición de un grupo que cuenta con entre 55 y 60 años. La competición dará comienzo, según Marcos Fernández, en torno a las 9.45 horas y se extenderá hasta las siete de la tarde con solo una parada para comer. En este sentido avanzó que el cocinero Alejandro Iglesias instalará un puesto con amplia variedad de alimentos, stand que estará operativo durante todo el día.

La competición, para todas las categorías, se desarrollará en cuatro modalidades, aunque desde la organización se enfatizó que no se permite a los participantes extralimitarse en la fuerza de los golpes; es decir, se puntúan los impactos como en la disciplina olímpica del taekwondo. Son: Point Fight, Light Contact, Kick Light y K1 Light. En las dos primeras solo están permitidos los golpes por encima de la cintura y en los dos últimos los deportistas también pueden lanzar patadas en los muslos. «No es un deporte violento, es bueno para la autodisciplina, el respeto entre las personas o incluso para casos de bulling», comentó Marcos Fernández en la presentación. A Lalín llegarán deportistas de diferentes localidades gallegas como Cee, Ferrol, Carballo, Arcade o Lugo. De los algo más de 150 participantes, 46 son mujeres y otros 110 inscritos, varones.

La organización aprovechará este evento para realizar un reconocimiento a los deportistas locales David Gil y Javier Cuíña, por sus logros en competiciones a nivel nacional.

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Noelia Seijas, por su parte, celebró la elevada actividad deportiva que se mueve en Lalín y puso el multiusos como ejemplo de instalación referente en la provincia y en Galicia. E invitó a los vecinos a presenciar este evento, la primera vez que se celebra en la localidad.