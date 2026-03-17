Silleda presenta en Negreiros el plan de mejora del local social

El gobierno local de Silleda presentó a los vecinos y vecinas de Negreiros el proyecto de mejora del local social de la parroquia. Las obras van a financiarse con cargo a los fondos que le corresponden a Silleda del Plan +Provincia, de la Diputación.

El encuentro tuvo lugar días atrás y en él la regidora, Paula Fernández Pena, explicó todos los detalles de la intervención, que contempla actuaciones en el interior y el exterior del inmueble. En concreto, este proyecto permitirá mejorar el acceso al edificio y también su entorno, así como el levantamiento parcial del asfaltado, el corte de las raíces que están levantando el pavimento y la colocación de una celosía tipo pavi-césped que facilitará el tránsito peatonal. Tras esta intervención, el centro social de Negreiros también va a disponer de módulos que servirán de asiento y, ya en el interior, está previsto pintar la cociña y renovar el mobiliario. Los trabajos tienen un plazo estimado de duración de dos meses, y una inversión superior a los 34.000 euros. Las obras permitirán que el local social mejore su funcionalidad, pero también su accesibilidad y conservación.

Traída de agua

Además de presentar con detalle esta intervención, el ejecutivo que encabeza Fernández Pena aprovechó la reunión para recoger aportaciones y demandas de las personas que residen en esta parroquia, «nun exercicio de diálogo director para coñecer de primeira man as necesidades do lugar», indica el Concello. Una de esas cuestiones fue la posibilidad de continuar extendiendo la red municipal de abastecimiento de agua, que en su momento se llevó hasta la aldea de Sachocos, así como el arreglo y limpieza de viarios.

Al margen de las mejoras en los propios inmuebles de los centros sociales de las parroquias, desde marzo del año pasado Trasdeza tiene en marcha el plan Silleda Dinamiza, una iniciativa que busca revitalizar el uso de estas dotaciones mediante un calendario de apertura que los conviertan en espacios de encuentro y de organización de actividades que refuercen el vínculo entre el vecindario.