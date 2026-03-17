Silleda impulsa un curso gratis para mejorar las competencias digitales

Silleda ha puesto en marcha este lunes un nuevo Programa de Capacitación Digital en la Casa da Xuventude, una iniciativa gratuita promovida por el Concello en colaboración con Amicos para reforzar las habilidades tecnológicas de la ciudadanía y facilitar herramientas útiles para la vida diaria, la formación y el acceso al mercado laboral.

La acción formativa se desarrollará hasta el próximo 27 de marzo y está dirigida a personas de entre 16 y 64 años. Suma 45 horas de aprendizaje, de las que 30 serán presenciales y 15 de teleformación. Las sesiones presenciales se celebrarán los días 16, 17, 23, 24, 26 y 27 de marzo, de 9.00 a 14.00 horas.

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El alumnado trabajará contenidos vinculados a la empleabilidad y la gestión en línea, la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, la ciberseguridad práctica y otras cuestiones relacionadas con la seguridad, el bienestar digital y el manejo de herramientas tecnológicas básicas y avanzadas. El Concello de Silleda refuerza su apuesta por la formación y la inclusión, con el objetivo de reducir la brecha digital y favorecer un acceso más seguro, autónomo y eficaz a los recursos tecnológicos.