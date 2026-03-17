El Sergas se compromete a renovar la cubierta del centro de salud

El gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal, visitó este lunes el centro de salud de Vila de Cruces para conocer las reparaciones que precisa el inmueble. Parada había mostrado su disposición a revisar el inmueble hace ya cuatro meses, en noviembre, y tras las reiteradas denuncias del BNG en el Parlamento por las filtraciones de humedad del edificio.

La titularidad del centro de salud del casco urbano está compartida entre la Xunta y el Concello, que también trasladó a la Xunta hace meses las deficiencias del inmueble. Ayer Parada estuvo acompañado por el alcalde, Luis Taboada, y varios concejales del gobierno local de Xuntos. Se comprometió con ellos a «elaborar un proxecto para o cambio da cuberta e o arranxo integral da envolvente do edificio», además de buscar financiación a través de distintas líneas de subvención para estas actuaciones, indica el Concello.

Mientras no se materializan estas obras de mayor envergadura, se procederá al arreglo de las goteras y a ejecutar labores de mantenimiento que mejoren las condiciones actuales del edificio. Vila de Cruces valora de forma positiva este compromiso y recalca que seguirá trabajando «para avanzar na mellora das infraestruturas do centro de saúde e garantir unha atención sanitaria de calidade para a veciñanza».

En la planta baja del centro de salud el gobierno municipal gestiona el gimnasio, mientras que la ocupan las consultas es propiedad del Sergas. Durante el invierno, el personal sanitario tuvo que echar mano de cubos de plástico, toallas y cartones para que los pacientes no resbalasen en el suelo afectado por las goteras. El consultorio de Merza, que aún es de propiedad municipal, tiene problemas sobre todo de escasez de personal.