Del pupitre al atril: arranca la Liga escolar de debate
EL IES Pintor Colmeiro se convirtió este martes en la sede de un enfrentamiento dialéctico con el instituto de Cacheiras. Los dos equipos tuvieron que argumentar sus posturas a favor o en contra de la futura prohibición del uso de redes sociales entre los menores de 16 años. El instituto silledense no pasará a la final, pero demostró sus dotes
Esta semana se celebra en distintos centros educativos la primera fase de la Liga escolar de debate, en la que participan 60 estudiantes de 15 institutos públicos. Uno de estos centros es el instituto Pintor Colmeiro de Silleda, que además acogió este martes una de esas sesiones sobre la futura prohibición del acceso a las redes sociales para los jóvenes menores de 16 años, el tema que sirve de criba para pasar a la final.
Un grupo de cuatro alumnos y alumnas de tercero de Secundaria del instituto anfitrión midió sus dotes de oratoria contra estudiantes de cuarto del IES Cacheiras. Al debate también estaba convocada una representación del instituto Laxeiro, de Lalín, que no acudió.
Los dos grupos tuvieron que preparar previamente sus posturas tanto a favor como en contra, porque solo minutos antes supieron qué papel tenían que defender. Un jurado compuesto por personal de la consellería y docentes valoró la exposición de los dos contrincantes, y decidió que pasará a la siguiente fase el IES de Cacheiras.
La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, estuvo presente ayer en el arranque de esta Liga de debate en Silleda. La iniciativa tiene un carácter formativo, no competitivo, por eso no existe un premio económico para el ganador, sino que todo el proceso está pensado como un foro de discusión con el que los y las estudiantes puedan mejorar su oratoria y su exposición de argumentos. Sobra decir que iniciativas como ésta les permitirán adquirir soltura de cara a desempeñar casi cualquier profesión laboral. También ayuda a «promover valores como a resolución de conflictos mediante o diálogo, a cooperación, o respecto e o traballo en equipo», indican desde la Consellería de Educación.
El instituto trasdezano no superó esta primera criba, pero tras un mes dedicándose a preparar el debate de ayer, tanto los alumnos como los docentes implicados pueden quedar más que satisfechos de cómo defendieron las posturas asignadas. El siguiente tema versará sobre la inteligencia artificial.
La final, en abril
La fase final de esta primera Liga escolar de debate tendrá lugar a comienzos de abril. El centro que gane en esta primera edición recibirá un reconocimiento especial por el esfuerzo y el trabajo de su alumnado, mientras que los coordinadores y los docentes de apoyo obtendrán un certificado de innovación educativa con una equivalencia de 20 a 30 horas, respectivamente, de formación permanente del profesorado.
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