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Panorama y París en la Candelaria de Nigoi

La parroquia estradense de Nigoi celebra los próximos días 10, 11 y 12 de abril sus fiestas en honor a la Virxe da Candelaria y a San Blas, tras aplazarse la fecha original el pasado mes de febrero. El viernes 10 contarán con la actuación de París de Noisa y Discoteca Pirámide XL, así como Dj Marcos Kintana. El sábado serán Olympus y Panorama los encargados de amenizar la noche.

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