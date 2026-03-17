Panorama y París en la Candelaria de Nigoi

La parroquia estradense de Nigoi celebra los próximos días 10, 11 y 12 de abril sus fiestas en honor a la Virxe da Candelaria y a San Blas, tras aplazarse la fecha original el pasado mes de febrero. El viernes 10 contarán con la actuación de París de Noisa y Discoteca Pirámide XL, así como Dj Marcos Kintana. El sábado serán Olympus y Panorama los encargados de amenizar la noche.