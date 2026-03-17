La nueva aventura de la familia más «elegante» de A Estrada

Antonio Iglesias y María Isabel Míguez nacieron en la parroquia de Cereixo. «Cuando nos casamos, yo estaba trabajando en las plataformas del Mar del Norte y ella en La Rosaleda, en Santiago. Por culpa de mi trabajo pasaba tres meses allá y uno aquí. Un día que vine de vuelta me dijo que eso no era vida, así que lo dejé. En ese momento fue cuando decidimos irnos a Venezuela, donde yo tenía familia», explica el ya jubilado empresario al hablar de los orígenes de la Tintorería y Lavandería Elegante. Lo primero que hicieron fue montar un restaurante en el que llegaron a dar comidas a 400 personas al día, hasta que les plantearon una oferta que acabaría marcando su vida. Era el año 1979.

«Fue un vecino nuestro que quería volver para aquí. Nos ofreció el 50% del negocio de tintorería que tenía con un socio. Se llamaba La Flor de España. La verdad es que las condiciones que nos planteó eran muy buenas, así que aceptamos», afirma Isabel sobre cómo entraron a formar parte de una tintorería con más de 40 empleados. Unos años después, los dos estradenses decidieron montar su propio negocio dentro del sector, en esta ocasión mudándose a Valencia, capital del estado de Carabobo. «Llegamos a montar cuatro tintorerías. La primera la compramos, que se llamaba La Latina. Luego montamos nosotros La Elegancia, Elegante e Isabelica y Elegante Guaraca», recuerdan.

En esa época fue cuando se creó el característico logotipo que después trasladaron a sus negocios en A Estrada, con una percha como protagonista. «Lo hizo una diseñadora venezolana. En Venezuela a las perchas se les llama ganchito, así que ese fue el nombre del personaje», explican.

La aventura de este matrimonio de Cereixo en Venezuela terminó en el año 1989 cuando vivieron la primera revolución y los primeros saqueos. «Nos llevamos un susto muy grande, especialmente con nuestro hijo Toni. Eso fue en febrero. Recuerdo que cuando el niño estuvo a salvo, decidí que era el momento de volver a España. En junio estábamos aquí y volvimos a empezar de cero. Dejamos los negocios allá y los fuimos vendiendo poco a poco», rememora Antonio Iglesias.

Así fue como nació la Tintorería Elegante, cuya primera tienda estuvo ubicada en su parroquia natal, Cereixo. «La gente decía que estábamos locos por abrirla allí pero nosotros éramos lavanderos y veníamos con una mentalidad diferente a la que había aquí. Nosotros íbamos a recoger la ropa puerta por puerta en furgoneta, así que daba igual donde estuviésemos», explican.

A partir de ahí, el negocio fue creciendo. En el año 2002 dieron el salto a una nave en el polígono de Toedo. Allí se creó la parte de lavandería del negocio, actualmente con dos turnos de trabajo y un promedio de siete toneladas de ropa diaria. Para mantener ese ritmo acaban de adquirir una nueva maquina con un coste de 430.000 euros. Esta sección se separó sin embargo de la tintorería, que se trasladó a la avenida Benito Vigo de A Estrada y de la que se encargaba Isabel. Ahora, tras la jubilación de ambos, el negocio ha estrenado un nuevo local, situado en la Praza do Mercado, y con su hija Olga Iglesias como responsable. La nueva Tintorería Elegante contará con dos zonas, una de autoservicio y otra zona de atención al cliente.

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«Yo ya estaba jubilado desde hace siete años e Isabel lo hizo el pasado día 4. Ahora se acabó. Le toca a los hijos continuar con esto si quieren», sentencia Antonio Iglesias, quien nos emplaza a la gran inauguración que tendrá lugar hoy.