Música
Nerea Campos y Mara González, clarinetistas de premio
redacción
Las alumnas de clarinete del Conservatorio de Música Profesional (CMUS) de A Estrada Mara González Bravo y Nerea Campos Requeijo han sido premiadas en el X Concurso de Clarinete «Cidade de Ourense», organizado por el Conservatorio Profesional de Música de esta ciudad.
Mara González logró un accésit en la categoría B, destinada a participantes de entre 8 y 12 años, mientras que Nerea Campos obtuvo el segundo premio en la categoría A, dirigida a jóvenes de entre 13 y 15 años. En esta edición del certamen participaron 13 clarinetistas de toda Galicia en la categoría B y 14 en la categoría A.
Desde el centro también destacaron la participación de otra alumna del conservatorio estradense, Celia Neira López.
Nerea Campos ya había sido premiada anteriormente en este mismo concurso, donde en 2022 obtuvo el tercer premio en la categoría B.
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