Nerea Campos y Mara González, clarinetistas de premio

Las alumnas de clarinete del Conservatorio de Música Profesional (CMUS) de A Estrada Mara González Bravo y Nerea Campos Requeijo han sido premiadas en el X Concurso de Clarinete «Cidade de Ourense», organizado por el Conservatorio Profesional de Música de esta ciudad.

Mara González logró un accésit en la categoría B, destinada a participantes de entre 8 y 12 años, mientras que Nerea Campos obtuvo el segundo premio en la categoría A, dirigida a jóvenes de entre 13 y 15 años. En esta edición del certamen participaron 13 clarinetistas de toda Galicia en la categoría B y 14 en la categoría A.

Desde el centro también destacaron la participación de otra alumna del conservatorio estradense, Celia Neira López.

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Nerea Campos ya había sido premiada anteriormente en este mismo concurso, donde en 2022 obtuvo el tercer premio en la categoría B.