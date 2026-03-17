Requerimiento
Forcarei aprueba en pleno el plan presupuestario 2026-2028
Redacción
El Concello de Forcarei celebró en la mañana de ayer un pleno extraordinario que una vez más ha generado un debate político entre el gobierno y la oposición. Este pleno tenía como único punto en el orden del día la aprobación de un plan presupuestario para el ejercicio 202-28. Según explicó la regidora forcaricense,Belén Cachafeiro, recibieron un escrito del Ministerio de Hacienda requiriéndoles que entregasen ese plan con un plazo máximo que finalizaba hoy. Por este motivo, apuntan a que hubo que convocar este pleno de manera extraordinario a pesar de las críticas de la oposición.
Cachafeiro explicó además que esta situación no es nueva, ya que el anterior gobierno llevaba años sin cumplir con estos requerimentos. «Tenemos varios informes advirtiendo de ese incumplimiento. Nunca se llevó a pleno como acabamos de hacer ni aparecen en la plataforma del Ministerio».
Esta afirmación contrasta con las afirmaciones de la exalcaldesa, Verónica Pichel, quien afirma haber cumplido con estos trámites en los últimos años. «Es un trámite rutinario y obligatorio, con un plazo que lleva meses abierto», afirmaron los socialistas, quienes criticaron la convocatoria de este pleno extraordinario con el coste que ello supone para las arcas municipales. Votaron en contra del plan, al igual que hizo también el BNG.
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