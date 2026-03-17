La Festa do Maior cierra inscripción con 1.000 convites vendidos

La Festa do Maior que se celebrará este domingo en A Estrada ha batido récord de participación. El Concello cerró este lunes el plazo de inscripción tras completarse el millar de plazas disponibles, lo que convierte esta edición en la más concurrida de cuantas se han organizado para homenajear a los vecinos y vecinas de mayor edad del municipio.

El encuentro tendrá lugar en el Pavillón Coto Ferreiro y su anexo y está dirigido a personas empadronadas en el Concello con 65 o más años. La concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, agradeció la confianza mostrada por los participantes y expresó su deseo de que la jornada cumpla las expectativas de los asistentes, recordando que se trata de una cita pensada para disfrutar de un día de convivencia y celebración.

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Las puertas se abrirán a las 12.30 horas con una actuación del grupo Tequexetéldere, mientras que el almuerzo comenzará a las 14.00. El menú incluirá empanada, pulpo y carne ao caldeiro con patatas, además de bebidas, café y licor, y será servido por la empresa estradense Valenciaga Catering. La sobremesa y el baile estarán amenizados por la orquesta Los Satélites, momento en el que también se realizarán los tradicionales reconocimientos a los vecinos de mayor edad del municipio. Además, el Concello recordó que quienes lo deseen podrán sumarse únicamente al baile posterior al almuerzo.