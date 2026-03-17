Felipe Souto gana el premio Motif con una foto de la playa de Stookness

El fotógrafo Felipe Souto ha ganado el The Motif Collective-International Photography Contests, un concurso de fotografía internacional donde fotógrafos profesionales y emergentes publican sus obras y compiten por prestigio. Una imagen tomada por el estradense fue galardonada con el primer premio dentro de la categoría de paisaje Fine Art. La fotogafía en cuestión fue tomada en la playa de Stookness, en Islandia, en el año 2019.

«Me sorprendió mucho ganar un premio de este prestigio con una imagen de una playa tan fotografiada. En el mundo de la fotografía de paisaje, este es un lugar muy visitado», explica el fotógrafo estradense, quien sin embargo se encontró con una peculiar situación. «Mi idea era ir a sacar fotografías nocturnas, así que allí me fui con una autocaravana que alquilé. Islandia sin embargo tiene un problema, el viento del sur, con rachas que pueden llegar a 150 kilómetros por hora, y justo esa nocha hacía mucho viento. Así que tuvimos que abortar la sesión y me fui a dormir. Al despertar, el viento seguía pero me encontré con un amanecer precioso. Ahí fue cuando aproveché para hacer esta panorámica.».

La foto tiene además una curiosidad, ya que hay un elemento humano en ella. En el centro a la derecha se puede ver la figura de un hombre, otro fotógrafo con su cámara desde una posición lejana. «Pude quitarlo pero decidí dejarlo ahí para que se pudiese percibir el tamaño de la montaña», explica Souto.

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El estradense, bombero de profesión, recorre el mundo en busca de las mejores imágenes de paisajes –en unos días parte hacia Chile y Bolivia–, aunque es poco dado a participar en concursos de este tipo. «Suelen tener un coste de inscripción y pagas por foto que presentas. La verdad es que prefiero meter ese dinero en material fotográfico, en formación o en viajar», explica. Esta vez sin embargo decidió hacer una excepción y presentar seis fotografías, logrando un premio económico y prestigio en el mundillo. «Es un oergullo para mí ganar un premio así».