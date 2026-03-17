Feria
ExpoMunicipal aborda los huertos urbanos y el arbolado público
REDACCIÓN
De forma paralela a Enerxétika, el recinto de Silleda acoge del 25 al 27 de este mes la II Feria de Servicios Municipales, ExpoMunicipal 2026. Este evento incluye un programa de jornadas técnicas centradas en la gestión de espacios verdes. La Asociación Gallega de Empresas de Jardinería (Agaexar) organiza tres ponencias: la del técnico Gaspar Bernárdez gira en torno a la elección de arbolado público, la de Juan José Feás, de Makita, se centra en la transición de la maquinaria de jardinería de combustión a eléctrica y la tercera, a cargo de Manuel Pan, CEO de Siháho, tiene como tema la gestión local de residuos verdes. Dixardín, una entidad de Cogami Empresarial, debatirá sobre el auge de los huertos urbanos como herramienta para impulsar ciudades más sostenibles y socialmente cohesionadas. El ponente será Pedro Guerreiro, coordinador de Huertos Urbanos del Paseo do Rato, en Lugo.
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