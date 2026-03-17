Escola de Emprego
A Estrada forma a diez jóvenes como auxiliares de comercio
El curso dura 100 horas y cuenta con prácticas en empresas del sector local | En la iniciativa colaboran Concello y Acción Contra a Fame
La Escola de Emprego Xuvenil, un programa de inserción laboral impulsado por el Concello de A Estrada en colaboración con Acción Contra a Fame, puso en marcha este lunes un curso de Auxiliar de Comercio en el que participan diez jóvenes del municipio y de su entorno. La formación tendrá una duración de 100 horas e incluye prácticas en empresas del sector.
Esta acción formativa está financiada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia y cuenta además con la colaboración del Concello de A Estrada. El objetivo es mejorar la empleabilidad de la juventud a través de itinerarios que combinan orientación laboral, formación y contacto directo con el tejido empresarial.
El curso será impartido por la entidad ARA Formación y permitirá al alumnado adquirir conocimientos relacionados con la atención al cliente, la organización del punto de venta y el funcionamiento del sector comercial. La formación combinará contenidos teóricos con una fase práctica en empresas, de modo que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo.
Por otra parte, en el acto de inicio de la actividad formativa estuvo presente la concejala de Emprego, Lucía Seoane, que quiso acompañar al alumnado en su primer día y subrayar la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar las oportunidades laborales de la juventud.
La Escola de Emprego Xuvenil continúa además en proceso de selección para otras formaciones incluidas en el programa, entre ellas cursos de carretilla elevadora y de manipulador de alimentos. Paralelamente, ya se está desarrollando de manera online otra de las acciones previstas: el curso de monitor o monitora de comedor escolar y transporte escolar.
El programa comenzó a funcionar el pasado mes de febrero y desde entonces se están realizando también sesiones grupales de orientación laboral dirigidas por la técnica de Acción Contra a Fame Rocío Castro, en las que los participantes reciben apoyo para definir su itinerario profesional y reforzar sus herramientas para la búsqueda de empleo.
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