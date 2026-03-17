A Estrada acoge los dias 17 y 18 de abril un seminario de la USC

A Estrada acogerá por primera vez el seminario internacionalEmocións e Educación, un dereito. As artes como vínculo emocional, que se celebrará en el municipio los días 17 y 18 de abril. La cita iniciativa fue presentado este lunes por la concejala de Cultura, Lucía Seoane, y por Marcos Pequeno Gorís, investigador de la Facultad de Ciencias da Educación e integrante del Grupo de Investigación Terceira Xeración de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Durante la presentación se explicó que el plazo de matrícula está abierto hasta el 6 de abril. El encuentro está especialmente orientado a profesionales y estudiantes de los ámbitos educativo, social y cultural, aunque podría abrirse también al público general.

En cuanto a los contenidos, el seminario pondrá el foco en el papel de las emociones como eje de la pedagogía y en el valor de las artes como herramienta de conexión emocional. Para ello, el programa se estructurará en cuatro líneas temáticas: emociones, educación y migraciones; emociones, educación y artes; emociones, educación y Agenda 2030; y emociones y educación de mayores.

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Las sesiones se desarrollarán tanto de forma presencial, en la sala MOME, online a través de Teams. La matrícula será gratuita para empadronados en A Estrada y alumnado de la USC, mientras que para el resto tendrá un coste de 10 euros. La inscripción puede formalizarse a través del Departamento de Cultura o mediante internet.