Crespo anuncia gestiones para otra fase de Lalín 2000

La sede del PP de Lalín acogió ayer un encuentro de trabajo del grupo parlamentario popular en la cámara autonómica. Su portavoz, Alberto Pazos, situó a la capital dezana como «referente de desenvolvemento económico e industrial para todos os concellos de Galicia» y en este sentido recordó la apuesta de la Xunta por la ampliación del principal recinto empresarial de la localidad. Indicó que la cuarta fase de Lalín 2000, en proceso de adjudicación de las obras, supondrá que este espacio gane un 60% más de suelo y contribuirá al desarrollo de este polo de emprendimiento, donde en la actualidad opera un centenar de empresas que dan trabajo a 1.200 personas.

Acompañado de la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, el alcalde anfitrión, José Crespo, puso el acento en la implicación del gobierno de Alfonso Rueda con los proyectos prioritarios para el municipio. «Lalín débelle moito aos gobernos galegos do Partido Popular», manifestó el alcalde. En relación al proceso de ampliación de Lalín 2000 subrayó que para que concellos como este puedan tener vida propia precisan suelo industrial. «Con esta cuarta fase creo que se logra algo que levabamos moitos anos desexando e ao mesmo tempo estamos traballando xa no que pode ser unha quinta fase. Hai que preparar os papeles, que a veces lleva más tiempo que hacer la obra física», manifestó en alusión a una nueva extensión del polígono.

El mandatario recibió elogios de su familia política y, en palabras de Alberto Pazos, Crespo representa la capacidad gestora fruto de una planificación y trabajo constante al tiempo que, dijo, el regidor es «un referente para este partido e para calquera outro que queira apostar polo futuro do rural en Galicia». Puso en valor que mientras otros ayuntamientos pierden peso, Lalín se mantiene. «Aquí vimos sempre a aprender e polo tanto vimos encantados de acudir unha vez máis á chamada de Pepe Crespo», apuntó el portavoz del grupo parlamentario en su comparecencia en la sede comarcal del PP, en Lalín.

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Al finalizar esta reunión semanal los parlamentarios tenían previsto acudir al Museo Municipal a contemplar la exposición EmporcArte o a la casa consistorial. La jornada remató con la degustación de un cocido, plato sobre el que el alcalde recordó que es mucho más que un producto extraordinario y representa una herramienta económica y de difusión de la imagen del municipio.