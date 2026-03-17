Los concellos cerraron el último año con facturas pendientes por 4 millones

Los concellos de las comarcas cerraron el pasado año con más de 16 millones de euros abonados a proveedores, mientras que las facturas pendientes de pago superaban los 4 millones según los datos ofrecidos recientemente por el Ministerio de Hacienda.

En conjunto, las administraciones locales realizaron abonos por montante absoluto de 16.078.711 euros, mientras que las facturas aún en los cajones alcanzaban los 4.042.800 euros. El indicador del Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) refleja, no obstante, una situación desigual entre municipios, con concellos que liquidan sus facturas en apenas unos días y otros que superan ampliamente el plazo legal.

La legislación estatal fija en 30 días el plazo máximo para pagar a proveedores, por lo que varios municipios se sitúan dentro de los márgenes establecidos, mientras que otros exceden este límite. Entre los concellos de Deza y Tabeirós-Montes, A Estrada es el que mayor volumen de pagos realizó a proveedores, con 5.612.126 euros abonados, mientras que mantenía 307.198 euros pendientes, con un periodo medio de pago de 5,52 días. Le sigue Lalín, que satisfizo acuerdos con empresas o trabajadores autónomos por 4.073.931 euros y tenía, al cierre del pasado ejercicio, 1.797.087 euros pendientes, con un periodo medio de pago de 20,70 días, en consecuencia n dentro del límite legal.

En Silleda, los pagos realizados ascendieron a 1.899.457 euros, con 309.163 euros pendientes. Su periodo medio de pago se situó en solo 1,88 días, uno de los más bajos de la comarca. Además, el Concello de Vila de Cruces abonó 1.354.190 euros, mientras que mantenía 140.959 euros pendientes, con un PMP de 20,01 días. En Forcarei, el volumen de pagos alcanzó 1.342.572 euros, con 53.904 euros pendientes, y un periodo medio de pago de 2,77 días.

Por su parte, Rodeiro pagó 803.127 euros a proveedores y tenía 299.372 euros pendientes, con un periodo medio de pago de 47,28 días, por encima del límite legal. En Dozón, los pagos realizados sumaron 650.914 euros, mientras que las facturas pendientes alcanzaban 307.746 euros, con un PMP de 18,19 días. Agolada registró 324.792 euros pagados, pero acumulaba 826.793 euros pendientes, con un periodo medio de pago de 97,89 días, el más elevado de la comarca.

Las administraciones locales que pagan con mayor rapidez a sus proveedores son Silleda (1,88 días), Forcarei (2,77) y A Estrada (5,52), todos ellos muy por debajo del plazo máximo legal. En una situación intermedia se sitúan Dozón (18,19 días), Vila de Cruces (20,01) y Lalín (20,70), que cumplen igualmente con la normativa estatal. Por el contrario, Rodeiro (47,28 días) y especialmente Agolada (97,89) superan el límite legal de 30 días, lo que refleja mayores demoras en el abono de las facturas a proveedores. Es más, en el caso del concello agoladés la cuantía de abonos pendientes es superior a la de los derechos liquidados, siendo el único caso entre los ocho de las dos comarcas.

Finalmente, la Mancomunidade Terras de Deza realizó pagos por 17.598,49 euros, con 576,59 euros pendientes, y un periodo medio de pago de 17,04 días.

Si comparamos la evolución del tiempo que se toman los ayuntamientos para pagar sus facturas en este período de referencia y lo comparamos con el de hace justo un año se puede concluir que la mayor parte han hecho un esfuerzo por liquidar antes sus compromisos. Así, al cierre de 2024 solamente Vila de Cruces y Dozón registraban períodos medios por debajo de los 30 días (3,89 y 13,46 jornadas respectivamente), mientras que Lalín rozaba los 50 días y Silleda superaba ligeramente los 30. Rodeiro y Agolada (el único que empeora) estaban por encima de los 50 días y en A Estrada el período medio era de dos meses. Sí llama la atención el caso de Forcarei, que ahora se sitúa entre los concellos que más pronto paga y doce meses antes su promedio era de 126,21 jornadas.

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En lo que respecta al montante absoluto de pagos, el pasado ejercicio se cerró con abonos por 13,2 millones (ahora son 2,8 millones más) y los pendientes ascendían a 5,5 millones; es decir, casi un millón y medio más.