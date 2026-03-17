Artes
Cocido en láminas
Escasa participación tuvo la convocatoria a comerciantes y hosteleros para visitar la exposición EmporcArte
REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín convocó ayer a comerciantes y hosteleros para que conociesen la colección de obras que este año se cuelgan en el Museo Municipal en la décimo cuarta edición de la EmporcArte. El horario fijado (una de la tarde) quizá restó poder de convocatoria a una invitación que se saldó con escasa participación de hosteleros y comerciantes.
Con esta muestra se busca la conexión entre la fiesta gastronómica y su principal protagonista, el cerdo, y las artes. Presidida por el cartel oficial de la fiesta, autoría de José María Barreiro, en la EmporcArte de este año hay pintura, escultura, grabado, dibujo o fotografía. Se puede visitar hasta el 18 de abril.
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