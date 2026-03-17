Formación
Charla de educación sexual en el colegio público de Prado
El ciclo de charlas sobre educación sexual para escolares organizado por el Concello de Lalín recaló ayer en el CEIP Xoaquín Loriga de Prado. La conferencia fue impartida por la sexóloga, educadora y agente de igualdad Noelia Moreau, que tuvo como oyentes al alumnado de sexto de primaria. Las conferencias, del programa Abeirar, llegarán a todos los centros educativos del municipio en distintas jornadas y en abril se ofrecerán en los colegios de Vilatuxe, Xesús Golmar y Manuel Rivero.
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