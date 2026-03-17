Cerdedo-Cotobade reclama a Movistar tras cuatro días sin servicio

El Concello de Cerdedo-Cotobade presentó una reclamación formal y contundente ante la compañía Movistar por la caída del servicio de telecomunicaciones que afecta principalmente a la zona de Cerdedo y que impide que los usuarios dispongan de telefonía e internet desde este viernes sin que la compañía haya dado una solución satisfactoria.

El alcalde, Jorge Cubela, se dirigió a los vecinos a través de las redes sociales, donde dejó constancia de que la prestación y el mantenimiento de estos servicios no es una competencia municipal, sino responsabilidad exclusiva de esta operadora. No obstante, y ante las numerosas quejas trasladadas por los vecinos y los perjuicios ocasionados tanto a particulares como a empresas y servicios, el Concello decidió actuar y presentar el correspondiente escrito de protesta y reclamación ante la compañía.

Así, exige una solución inmediata a la incidencia y que se realicen las comprobaciones y auditorías correspondientes del servicio en todo el municipio para evitar que este tipo de averías se repitan con el tiempo afectando a distintos lugares del concello.

Noticias relacionadas

Desde la administración local reiteran su compromiso con la defensa de los intereses de los vecinos y anuncian que continuarán realizando cuantas gestiones sean necesarias para que el servicio se restablezca con normalidad.