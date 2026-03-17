El BNG abre debates sobre producción y consumo local

El BNG de Silleda puso en marcha este domingo un ciclo de debates abiertos a la vecindad con el que busca recoger propuestas para elaborar su programa electoral de 2027. La primera sesión, moderada por la portavoz municipal, Erea Rey, se centró en la producción y el consumo de proximidad como ejes para pensar el futuro del municipio. La formación defiende este formato como una herramienta de escucha activa y avanza que las próximas citas abordarán también asuntos como urbanismo, bienestar social y servicios públicos.

La divulgadora Nuska Chousa abrió el encuentro con una intervención en la que vinculó el consumo cercano con la salud, la economía local, la reducción de la huella ecológica y la identidad territorial. «O folclore non é só música e baile, tamén é a nosa tradición alimentaria», reseñó.

El productor Rosendo Estévez, responsable de Trasdeza Natur, incidió en que el valor de los alimentos de proximidad no debe medirse solo por su precio inicial, al advertir del desperdicio y de los costes indirectos asociados a una dieta de peor calidad. También reivindicó la innovación en el rural y apostó por reforzar la formación desde la escuela.

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Y Estefanía Fernández Míguez, de Lar do Aquel y Mamasunción, subrayó las dificultades de los pequeños productores ante una burocracia compleja y unas ayudas pensadas, a menudo, para empresas más grandes. Los participantes coincidieron en que los hábitos de compra de la ciudadanía son decisivos para impulsar un modelo más sostenible desde abajo.