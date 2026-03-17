La Banda de Música Municipal de Agolada celebró este domingo en el Auditorio Manuel Costa Casares el concierto Feria de Abril, incluida en su temporada O sentir da música. La actuación reunió sobre el escenario a la propia banda, la Coral Polifónica de Agolada, la solista Lucía Agra Barreiro y el grupo Máisquedanza. El repertorio de música andaluza incluyó piezas de flamenco, sevillanas y copla, en un formato que combinó interpretación instrumental, voces y baile. Fue todo un espectáculo coral y escénico muy del agrado del público que se dio cita en el recinto, con entrada libre. Se desarrolló bajo la batuta del director titular de la Banda de Música Municipal de Agolada, Adrián Pazos.

La Banda de Agolada llena el auditorio de ritmo andaluz con su Feria de Abril | ÁNGEL UTRERA