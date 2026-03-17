La Andaina Camiño do Miñoto en Flor abre dos fechas en su cuarta edición

La Andaina Camiño do Miñoto en Flor cumple este año su cuarta edición y trae novedades. Esta iniciativa puesta en marcha por el sector sidrero en colaboración con la marca de frutos rojos Biofruit y el Concello de A Estrada busca poner en valor dos bastiones del atractivo turístico del rural: el paisaje y la gastronomía. Con tres convocatorias a sus cuestas que respaldan el éxito y buena acogida de la propuesta, en esta ocasión la organización ha tenido que realizar ajustes para dar cabida a toda la demanda. Así, la ruta contará con dos fechas: los domingos 12 y 19 de abril. Además, habrá aforo limitado a unas 60 plazas por grupo, para evitar la sobresaturación de espacios, y una mayor fluidez en las explicaciones y degustaciones. Por último, por primera vez la actividad será de pago, con un coste de 8 euros por persona que están destinados a cubrir los gastos de gestión.

El esquema será el siguiente: el punto de encuentro para la comitiva será la iglesia parroquial de Pardemarín, a partir de las 09.00 horas. Media hora más tarde, a las 09.30, emprenderá desde este lugar el primer tramo de la ruta, que será el correspondiente al itinerario Camiño Miñoto. Esta primera parte constará de 7 kilómetros, aproximadamente, y la primera parada será Biofruitgalicia, en Ancorados, en torno a las 11.00 horas. Allí, Javier Agrelo, al frente de la entidad, ofrecerá una exposición a los presentes sobre el proceso productivo y las características de sus frutos rojos ecológicos, además de contar con avituallamiento y una degustación de productos estradenses elaborados con berries. El grupo también podrá disfrutar de la panorámica de los arándanos en flor, completando así una experiencia para todos los sentidos.

Tras esta pausa, tocará reemprender la marcha –esta vez por parte del trazado de la Ruta da Sidra– con destino al lagar y sidrería Rabiosa, en Pardemarín, con una distancia de unos 7,5 kilómetros a recorrer. La llegada será previsiblemente en torno a las 14.00 horas, y una vez allí los asistentes podrán asistir a una charla explicativa sobre el proceso de producción de manzana y de la transformación de esta en productos como la sidra. Para poner el broche de oro al encuentro, habrá una degustación y cata de sidras y zumos, además de un pincho de cortesía.

Una vez finalizada la última parada, la comitiva deberá regresar a la iglesia parroquia de Pardemarín, al tratarse de una ruta circular. Esta se encuentra a unos 500 metros del lagar, y será allí donde remate de forma definitiva la actividad, con un trazado total de unos 15 kilómetros y una dificultad intermedia.

Durante la presentación de esta nueva convocatoria, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, acompañado por el concejal de Deportes, Ismael Peña, y por los representantes de Sidrería Rabiosa (Orlando Villamayor) y de Biofruit (Javier Agrelo), animó a los vecinos y demás interesados a anotarse a la que es ya una de las citas más esperadas del calendario primaveral. Tanto el mandatario como el responsable de Deportes expusieron que se trata de una iniciativa que combina dos de las grandes riquezas del Concello: su gastronomía y sus rutas, uniendo en una misma salida trazados del Camiño Miñoto Ribeiro y de la Ruta da Sidra.

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El límite para anotarse vence dos días antes de cada una de las convocatorias, el 12 y el 19 de abril, y los que deseen reservar plaza pueden hacerlo contactando en el correo andainaminotoenflor@hotmail.com.