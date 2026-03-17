Agolada, Rodeiro y Cruces, en primera línea del eclipse

Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces estarán en primera línea del operativo previsto para el eclipse total del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento excepcional que situará a estos tres municipios de Deza entre los enclaves más atractivos de la provincia para seguir el fenómeno. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogió ayer una reunión para avanzar en la planificación de seguridad, movilidad y respuesta institucional ante una jornada que se prevé multitudinaria.

La cita no solo tendrá repercusión en estos ayuntamientos, donde la observación será total, sino también en el conjunto del interior pontevedrés. El fenómeno astronómico será prácticamente total en la provincia, de ahí que las administraciones trabajen ya en la localización de espacios adecuados para concentrar público, facilitar estacionamientos y evitar problemas de acceso en carreteras secundarias y núcleos rurales.

Durante el encuentro se puso el foco en la necesidad de anticiparse a complicaciones de tráfico, ya que buena parte de los desplazamientos se realizará por carretera y se espera la llegada de numerosos vehículos, incluidas autocaravanas. A ello se suma el aumento de reservas hoteleras detectado para esas fechas y la comercialización de paquetes turísticos con entrada desde Oporto, un indicador que apunta a una notable presión de movilidad sobre las comarcas del interior.

El operativo busca, además, distinguir con claridad entre los puntos recomendables para la observación y aquellos que no reúnen condiciones suficientes de visibilidad, seguridad o capacidad. La intención es ordenar la llegada de visitantes, evitar concentraciones improvisadas y ofrecer alternativas en lugares con mejores accesos y servicios, algo especialmente importante al tratarse de una franja horaria próxima al atardecer.

Junto a la movilidad, la mayor preocupación pasa por la observación segura del eclipse. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, insiste en que «o máis importante é a seguridade, tanto no transporte como a ocular: é crucial utilizar gafas homologadas, non valen radiografías, lentes polarizadas ou de soldador».

En la reunión participaron representantes de la Xunta, la Diputación, asociaciones astronómicas, sector turístico, Guardia Civil, Policía Nacional, ADIF y Protección Civil, con el objetivo de coordinar un dispositivo amplio que permita canalizar la afluencia de público y minimizar riesgos. También se valoró la conveniencia de reforzar la información preventiva entre la población, especialmente entre escolares y familias, para insistir en las medidas de protección ocular.

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Según los horarios trasladados en la reunión, el eclipse parcial comenzará a las 19.32 horas y finalizará a las 21.22, mientras que la fase total en Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces se producirá entre las 20.28 y las 20.29 horas.