Abades celebra el 5 de abril su Festa da Rosquilla con música y subasta

La parroquia de Abades celebra el 5 de abril, Domingo de Pascua, su Festa da Rosquilla. La cita cumple 38 ediciones con un programa que comienza a las 11.00 horas con el pasacalles de la Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira. La misa de las 12.00 estará acompañada por el Coro Vales Mahía e incluye una tirada de fuegos de artificio. Al remate de los oficios religiosos se celebrará la tradicional subasta de rosquillas, así como la degustación y venta de este postre. La Recreativa da Bandeira ofrecerá un concierto, y la comida en el campo de la fiesta estará servicio por Pulpería Crisóstomo. A partir de las 17.00 horas actuará la Charanga BB+.