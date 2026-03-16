El último atranque
Os Xenerais da Ulla de Couso bajan el telón del Entroido en las comarcas
Bajo la organización de la Asociación O Rueiro, la parroquia estradense de Couso cerró ayer con algo de retraso las celebraciones del Entroido. La fiesta prevista inicialmente el 15 de febrero se celebró el 15 de marzo con el mismo programa. Este año contaron con la participación de diez «minigenerales», que desfilaron a primera hora de la tarde por Souto de Vea. Seguidamente, ocho Xenerais da Ulla realizaron los Atranques y Altos en el campo de la fiesta de Couso. Como acompañamiento llevaron un desfile de carrozas, además de los «coros de nenos e vellos». Toda la parroquia se volcó en una tradición que la asociación logró recuperar hace ahora tres años.
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