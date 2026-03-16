El precio de la leche no aumenta en enero pese a la subida de producción

A partir del 30 de marzo, las explotaciones ganaderas de leche y las industrias que recogen este alimento deben renovar sus contratos. Estos nuevos convenios tienen en cuenta criterios como los precios de los últimos meses, y es aquí donde la industria ejerce presión para continuar con unos precios a la baja, al menos en Galicia.

El informe mensual de entregas de leche del Ministerio de Agricultura indica que las granjas gallegas cobraron en enero una media de 52,9 céntimos por litro, el mismo precio que en diciembre, a pesar de que en diciembre la producción total fue de 262.271 toneladas y el primer mes de 2026 alcanzó ya las 266.999. Como de costumbre, el precio medio estatal es superior, de 54,1 céntimos, una cifra que sí superan otras regiones lecheras, como Asturias (con 55,3 céntimos) o Cantabria (55,4). En estas dos comunidades se produce menos leche cruda que en Galicia: 41.662 y 32.458 toneladas, respectivamente.

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En cuanto a la leche ecológica, su precio en crudo en enero fue de 63,9 céntimos el litro en Galicia y de 65,3 a nivel estatal. Los valores en diciembre eran de 64 y 65,4, por lo que se produce un ligero descenso. Esta bajada contrasta con el aumento de producción, que en las granjas gallegas pasa de las 1.655 a las 1.729 toneladas, y en el conjunto español sube de las 3.227 a las 3.334.