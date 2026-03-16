El 88% de los visitantes respaldan la Feira de Oportunidades de A Estrada

Los visitantes espaldaron con su asistencia la doble muestra de la Feira de Oportunidades do Comercio y la Feira de Antigüidades, que abrió el calendario ferial de este 2026 en el Recinto Feiral de A Estrada. La afluencia de público a lo largo del fin de semana se mantuvo en la línea de la pasada edición, siendo la jornada del domingo, especialmente por la tarde, la de mayor asistencia, como viene siendo habitual en los eventos celebrados en el recinto.

Uno de los datos más destacables de las encuestas realizadas durante la feria indica que más del 51% de los visitantes asistían por primera vez, lo que confirma la capacidad del evento para atraer nuevo público. En lo que respecta a la actividad comercial, todas las firmas participantes realizaron ventas a lo largo de la feria, favorecidas por la variedad de productos expuestos y por los descuentos aplicados, que resultaron especialmente atractivos para los asistentes.

Según el muestreo de las encuestas efectuadas, el 70% de los visitantes afirmó haber realizado alguna compra en el recinto. Por sectores, el comercio fue el que despertó mayor interés entre el público, con un 61% de las preferencias, mientras que el sector de las antigüedades concentró el 39% restante.

Otro dato significativo es el alto nivel de satisfacción del público, ya que el 88,5% de los encuestados manifestó su intención de volver a visitar la muestra en futuras ediciones, lo que consolida estas citas como dos eventos ya plenamente asentados en el calendario ferial estradense.

Durante el fin de semana también se celebraron distintos sorteos de regalos patrocinados por las firmas expositoras. Los premiados del sábado procedían en su mayoría de municipios gallegos como Arzúa, Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela, Silleda, Marín, Vigo o Pontevedra.

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El Recinto Feiral da Estrada abrirá de nuevo sus puertas los próximos 10, 11 y 12 de abril, con la celebración del 10º Salón do Vehículo de Ocasión, en esa ocasión con entrada gratuita.