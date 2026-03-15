Tres centros participan en la ‘Spring Week’

Tres centros de Deza y Tabeirós-Montes participarán con 59 alumnos en los campamentos de inmersión lingüística Spring Week, que organiza la Consellería de Eduación de marzo a mayo en el Centro Residencial dos Peares, en Carballedo (Lugo). El IES Laxeiro de Lalín y el CEIP Plurilingüe de Silleda llevarán 25 alumnos cada uno, mientras que el CEIP Manuel Villar Paramá, de Vea (A Estrada) aportará nueve.