Silleda reúne a la hípica gallega en su gala anual

La Feira Internacional de Galicia, en Silleda, acogió este sábado la XXVIII Gala Hípica Galega, organizada por la Federación Hípica Gallega. La cita sirvió para reconocer a los mejores jinetes y amazonas gallegos de la temporada 2025, con la entrega de diplomas y distinciones a los medallistas del pasado curso deportivo, en un acto que volvió a reunir al conjunto del sector.

La ceremonia congregó desde media mañana a deportistas, clubes, entrenadores y familiares en una de las convocatorias de referencia del calendario ecuestre autonómico. La relación de premiados incluyó reconocimientos en distintas disciplinas, entre ellas salto de obstáculos, raid y doma clásica, reflejando la variedad y el peso de este deporte en Galicia.

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El secretario general técnico de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Javier Abad, aludió a la futura reforma de las instalaciones hípicas exteriores del recinto ferial de Silleda, para adaptarlo a competiciones de primer nivel. Cabe reseñar que el mundo ecuestre tiene aquí una destacada presencia, con citas como Equina Galicia, que se celebrará en julio. Al acto también asistieron, entre otros, la concejala de Promoción Económica de Silleda, Estefanía Taín, y el director de la Fundación Semana Verde de Galicia, Ricardo Durán.