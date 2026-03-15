Silleda prepara un homenaje a Teófilo del Valle, primera víctima mortal de la Transición española

Silleda prepara un homenaje institucional y público a Teófilo del Valle Pérez cuando se cumplen 50 años de su muerte, ocurrida el 24 de febrero de 1976 en Elda (Alicante). Nacido en la localidad silledense el 1 de febrero de 1956, se le considera la primera víctima mortal de la Transición española, después de recibir disparos de un miembro de la Policía Armada en el contexto de una huelga del sector del calzado.

La iniciativa cobró forma estos días con la visita al Concello de José Antonio del Valle Pérez, hermano de Teófilo, en un encuentro cargado de emoción en el que participaron la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y la concejala de Cultura, Mónica González Conde. La reunión sirvió para reforzar el vínculo entre la familia y la villa natal del joven, así como para avanzar en un reconocimiento público que el gobierno quiere convertir en un acto de memoria y reparación.

Ese lazo con Silleda forma parte central de la historia familiar. Teófilo del Valle nació en el municipio, al igual que otros seis de sus hermanos. Su madre, Dolores, era natural de Mourelos y su padre, oriundo de Parres, en Oviedo. La familia residió durante un tiempo en el barrio de las Casas Baratas antes de trasladarse a Ponga, en Asturias, cuando Teófilo todavía era un niño. Más adelante, el trabajo del padre, que ejercía como ATS, llevó a la familia hasta Elda, la ciudad en la que el joven fue asesinado y donde hoy una plaza lleva su nombre.

Desde el Concello se quiere subrayar precisamente esa doble dimensión de la figura de Teófilo: la de un joven trabajador cuya vida quedó truncada por la violencia y la de un silledense cuya memoria regresa ahora a su tierra de origen medio siglo después. El propósito municipal pasa por rendirle un homenaje en la localidad, reconocer su historia y devolverla al espacio público tras décadas de silencio.

Para ello, el Ayuntamiento ya ha iniciado contactos con el Concello de Elda y también con el periodista e investigador Manuel de Juan, autor del documental Las tres muertes de Teófilo del Valle. La intención es colaborar en la organización del homenaje y, además, proyectar próximamente en Trasdeza este trabajo audiovisual, que profundiza en las circunstancias de la muerte del joven, en el posterior intento de ocultación y en la reclamación de verdad, justicia y reparación que la familia ha mantenido durante décadas.

El gobierno local enmarca esta iniciativa en sus acciones de memoria democrática. Desde el Concello se destaca que la figura de Teófilo del Valle representa «la memoria de tantas personas que sufrieron la violencia y la impunidad en un momento decisivo de nuestra historia reciente», además de insistir en la necesidad de recuperar y dignificar trayectorias personales que permanecieron silenciadas durante años.

Recorrido judicial

El caso, además, sigue teniendo recorrido judicial. La muerte de Teófilo fue juzgada en su día por la jurisdicción militar y el policía que efectuó los disparos resultó absuelto, sin que la familia obtuviese reparación. Sin embargo, medio siglo después, la causa continúa viva y ha vuelto a situar el foco sobre lo ocurrido en 1976. En 2025 fue admitida a trámite una querella que investiga tanto al agente que disparó como al exministro Rodolfo Martín Villa, y meses después la justicia decidió mantener abierta la causa, aunque se aplazaron declaraciones previstas.

Esa perseverancia resume también el sentido del homenaje que ahora prepara Silleda.En la entrevista concedida a FARO DE VIGO, José Antonio del Valle, que lleva años reclamando responsabilidades y manteniendo viva la memoria de su hermano, resumió esa batalla en una frase rotunda: «No ha habido ni memoria, ni verdad, ni justicia para mi hermano Teófilo». La futura cita en la villa natal aspira precisamente a combatir ese olvido y a situar de nuevo su nombre en el lugar que le corresponde en la memoria colectiva.

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Con esta recepción institucional y con el acto que ya se está perfilando, Silleda quiere contribuir a saldar una deuda histórica con uno de sus vecinos más desconocidos. No solo se trata de recordar a la primera víctima mortal de la Transición, sino también de devolver a la localidad el nombre de un joven silledense convertido con el paso del tiempo en símbolo de memoria democrática y de la lucha por la justicia.