Acción por la paz
Silleda pone nombres a la infancia asesinada en el genocidio de Gaza
Silleda se sumó ayer a la concentraciones por la paz convocadas en toda España por el colectivo Parar la Guerra. Lo hizo con una acción simbólica en la Praza da Igrexa promovida por el IES Pintor Colmeiro, con participación de otros centros educativos del entorno. Durante la mañana se fueron colgando de la pérgola muchos de los nombres de los 20.000 niños y niñas asesinados en Gaza desde octubre de 2023, con el objetivo de convertir la plaza en un espacio de memoria y denuncia. A la una de la tarde, la joven Irea Sánchez Fernández leyó un manifiesto en defensa de la paz y de los derechos humanos. También tomó la palabra la alcaldesa, Paula Fernández Pena, que participó activamente en los actos, junto a varios miembros de su gobierno.
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