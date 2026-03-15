Sesión de teatro en el salón Santa Eulalia
El salón parroquial Santa Eulalia, en Silleda, acoge esta tarde (a las 19.00 horas), la representación de «Ninja». Esta pieza de Teatro Ghazafelhos aborda el acoso escolar y el respeto. Dirigida por Pepablo Patinho, que completa el elenco con Montse Piñón y Jorge Casas, «Ninja» fue finalista en los Premios María Casares 2023.
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