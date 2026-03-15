Retiran 700 kilos de basura del río Toxa
Miembros de la Sociedade de Caza e Pesca de Silleda participaron ayer en una jornada de limpieza del río Toxa, que tiene lugar cada año justo antes de la temporada de pesca. En esta ocasión, la comitiva retiró 700 kilos de basura del cauce y de los márgenes del Toxa, pero también del río Deza, que pertenece a este coto en pesca.
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