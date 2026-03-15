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El PP de Rodeiro reitera el plan integral de obras en la red viaria local

Acceso a Mourigás, en la parroquia de Arnego. | FDV

Acceso a Mourigás, en la parroquia de Arnego. | FDV

REDACCIÓN

Rodeiro

El PP de Rodeiro insta al ejecutivo local, una vez más, a que repare de inmediata las pistas municipales «para paliar o seu terrible estado» tras el tren de borrascas de este invierno «e a total falta de mantemento dos case tres anos do presente mandato», señala la portavoz, Cati Somoza. Los populares, además, recuerdan que en el último pleno ordinario solicitaron que se redacte y ejecute un proyecto integral de mejora de la red local de viales, «xa que se atopa nas peores condicións de toda a provincia».

Somoza asegura que mientras los demás municipios y administraciones titulares de las distintas vías están reparándolas con urgencia, «en Rodeiro existe unha absoluta parálise nesta cuestión», al acometer solo bacheos que resultan «insuficientes» en una red de 250 kilómetros.

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Somoza añade que en Camba el problema no son solo los socavones, sino que también se produjeron roturas de plataformas, problemas en las cunetas o escorrentías en drenajes en varias pistas. Son problemas derivados de esa falta de mantenimiento, «ademais de que non teñen cartos tras dilapidar case os 1,6 millóns de remanentes que lles deixamos».

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