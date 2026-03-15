La Peña Doutor Cota prepara la novena Romería Celtista

El celtismo invadirá A Estrada los días 29 y 30 de mayo con la celebración de la Romería Celeste, un evento que alcanza su novena edición. Después de reunir a más de 300 aficionados llegados de diferentes partes en su cita del 2025 en Allariz, la gran fiesta del celtismo pasó a manos de la Peña Celtista Doutor Cota, que lleva meses trabajando para estar a la altura de esta responsabilidad. A falta de más de dos meses, todavía quedan muchos flecos por cerrar en la programación para esos dos días, aunque desde la peña estradense ya han abierto la inscripción para la gran comida de aficionados del sábado.

Para saber más sobre cómo marchan los preparativos de esta Romería Celeste hablamos con Anxo Barcala, vicepresidente de la entidad, quien nos recuerda que este evento se celebró por primera vez en Santiago. Luego pasó por localidades como Lalín, A Illa, Ribeira, Viana o Ourense, con una última parada en Allariz en la que contaron incluso con la presencia de la presidenta, Marian Mouriño.El propio Anxo Barcala estuvo presente en esa fiesta para recibir el báculo que con el que la peña celtista quedaba a cargo de la edición de este año.

«Lo primero que hay que decir, porque ya nos preguntó gente, es que esta romería está abierta a todo el mundo. Cualquier aficionado del Celta se puede sumar. No hace falta pertenecer a nuestra peña ni a ninguna otra. Es una fiesta de todos los celtistas», explicó el vicepresidente. La romería consta de dos días. En el primero de ellos, el viernes, irán llegando participantes, citándose para una noche de ruta los bares y la Zona dos Viños da Estrada. El domingo será el día grande, con una multitudinaria comida que ya tiene su espacio reservado. Se hará bajo la gran carpa fija que un año más se instalará ante el consistorio estradense en la Festa do Salmón y se mantendrá hasta la Sidra. Allí contarán con un amplio espacio cubierto –por si llueve– y también con un escenario para las actuaciones musicales.

Los interesados en comprar los tickets ya pueden hacerlo en los puntos de venta: Café Bar Gran Sol –sede de la peña–, A Riala e As Tres Portiñas. En Lalín se venden en el Fogar de Asorey y en Compostela en Merlego. En Vigo se pueden encontrar en el local de la federación de peñas y en Movie, mientras que en la Illa de Arousa se venden en A Taberna dos Barrales. El precio es de 40 euros para adultos y de 20 para niños de 3 a 11 años. Más información en el 634 396 819.

Noticias relacionadas

La Peña Doutor Cota está presidida por Ángel Barcala; con su hijo Anxo como vicepresidente; Juan Carlos Chao como secretario y Juan Antonio Villaverde como tesorero. Son vocales Alfonso Uzal, José Ignacio Reino «Naso», Manuel González Bello y José María Araújo.