Nuevo colectivo
Nace en Cerdedo la Asociación de Mulleres Penas Luces
La directiva encabezada por Ana Corzo mantuvo una reunión con el alcalde, Jorge Cubela, para plantearle sus objetivos y proyectos
La recientemente creada Asociación de Mulleres Penas Luces de Cerdedo mantuvo un encuentro con el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y con la concejala Belén Casado. Por parte de la entidad estuvieron presentes su presidenta, Ana Corzo, junto con otros miembros de la junta directiva de la asociación, constituida con el objetivo de canalizar las inquietudes sociales y culturales de la parroquia, así como promover la participación activa de las mujeres en la vida comunitaria.
Durante la reunión, el regidor municipal y las representantes de la asociación mantuvieron un intercambio de ideas, propuestas y proyectos orientados a seguir dinamizando la vida social del entorno. Entre los principales objetivos de la entidad destacan la promoción de la convivencia y del apoyo mutuo entre las mujeres, la organización de actividades culturales y formativas, así como el impulso de iniciativas que contribuyan a la dinamización social y a la participación vecinal.
El encuentro sirvió también para conocer de primera mano las líneas de trabajo que la asociación pretende desarrollar en los próximos meses, con actividades orientadas a fortalecer el tejido social y crear espacios de encuentro y colaboración entre la vecindad.
Cubela destacó la importancia del asociacionismo como motor de dinamización social y participación ciudadana y manifestó que «el asociacionismo es una pieza clave para mantener vivo nuestro territorio, fortalecer la convivencia e impulsar iniciativas que unen a la vecindad».
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
- El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular