Nace en Cerdedo la Asociación de Mulleres Penas Luces

La recientemente creada Asociación de Mulleres Penas Luces de Cerdedo mantuvo un encuentro con el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y con la concejala Belén Casado. Por parte de la entidad estuvieron presentes su presidenta, Ana Corzo, junto con otros miembros de la junta directiva de la asociación, constituida con el objetivo de canalizar las inquietudes sociales y culturales de la parroquia, así como promover la participación activa de las mujeres en la vida comunitaria.

Durante la reunión, el regidor municipal y las representantes de la asociación mantuvieron un intercambio de ideas, propuestas y proyectos orientados a seguir dinamizando la vida social del entorno. Entre los principales objetivos de la entidad destacan la promoción de la convivencia y del apoyo mutuo entre las mujeres, la organización de actividades culturales y formativas, así como el impulso de iniciativas que contribuyan a la dinamización social y a la participación vecinal.

El encuentro sirvió también para conocer de primera mano las líneas de trabajo que la asociación pretende desarrollar en los próximos meses, con actividades orientadas a fortalecer el tejido social y crear espacios de encuentro y colaboración entre la vecindad.

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Cubela destacó la importancia del asociacionismo como motor de dinamización social y participación ciudadana y manifestó que «el asociacionismo es una pieza clave para mantener vivo nuestro territorio, fortalecer la convivencia e impulsar iniciativas que unen a la vecindad».